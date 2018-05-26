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Новости Нижнего Тагила

«Золотой парашют»: Ройзман получил 92 тыс. руб. после отставки из мэрии Екатеринбурга

26 мая 2018, 18:05Добавить новость
администрация,Екатеринбург,политика,Свердловская область,чиновники,Евгений Ройзман,отставка,депутат

За последний месяц работы, май 2018 года, бывший мэр Екатеринбурга получил 92 тысячи рублей. В одном из интервью ранее Евгений Ройзман сообщал, что его заработная плата составляла 150 тысяч рублей в месяц. 

Выдали последний расчёт, со всеми выплатами 92 тысячи рублей. Вспомнил, пели в детстве на мотив «Шизгары»: получил получку я 92 рубля. 90 на пропой. 2 рубля несу домой». Золотой парашют. Смеюсь, --  написал Ройзман в одной из социальных сетей.


Ранее сообщалось, что политик подал заявление об отставке с поста мэра 22 мая 2018 года во время заседания городской думы. Причиной этому послужило нежелание обсуждать закон об отмене прямых выборов мэра, сообщает «Наша Газета».

В минувшую пятницу, 25 мая, депутаты почти единогласно приняли отставку Ройзмана. Евгений Ройзман служил на посту мэра города Екатеринбург с 24 сентября 2013 года.  

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