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Новости Нижнего Тагила

Информация об экс-мэре Ройзмане оперативно удалена с сайта Екатеринбурга (ФОТО)

26 мая 2018, 10:00Добавить новость
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С сайта администрации Екатеринбурга в оперативном порядке убрали информацию об экс-мэре Евгении Ройзмане.

По сообщению региональных СМИ, это произошло спустя несколько часов после отставки главы Екатеринбурга. Сейчас на официальном портале столицы Урала нет информации об экс-мэре.

Однако теперь на сайте появился портрет исполняющего обязанности главы города Виктора Тестова. Управленец получил новые полномочия утром 25 мая. Он будет находиться на этой должности до выборов нового состава думы. Они назначены на 9 сентября, передаёт Znak.com.

Напомним, 22 мая Ройзман заявил о своём уходе в отставку. Он объяснил это решение тем, что не желает участвовать в отмене выборов главы Екатеринбурга, в частности вносить в городской устав повестку проект изменений. Евгений Ройзман считает, что такое решение противоречит конституции РФ.

 

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