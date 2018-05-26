Сотрудница Росздравнадзора уволена в Екатеринбурге за сокрытие сведений о доходах

Сотрудница скрыла факт владения транспортным средством и землёй при заполнении декларации о доходах и имуществе, чем нарушила статью 8 федерального закона «О противодействии коррупции», сообщает ИА «Накануне». Кроме того, женщина не предоставила информацию о наличии нескольких банковских счетов, которые были открыты на неё и на имя её супруга.

Подобные нарушения чиновницы были обнаружены в декларациях за 2014, 2015 и 2016 годы.

Вследствие этого прокуратура обратилась с заявлением к главе территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области.

В результате в апреле текущего года чиновница была снята со своего поста в связи с потерей доверия.

Не признавшая увольнение госслужащая подала в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга исковое заявление с просьбой восстановить её на службе. Суд женщине отказал.