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Новости Нижнего Тагила

Сотрудница Росздравнадзора уволена в Екатеринбурге за сокрытие сведений о доходах

26 мая 2018, 14:05Добавить новость
администрация,закон,нарушение,политика,Россия,Свердловская область,суд,чиновники,Росздравнадзор,увольнение,налоговая декларация

Старший специалист-эксперт отдела административного, финансового, правового и кадрового обеспечения территориального органа Росздравнадзора Свердловской области в Екатеринбурге не указала в декларации о доходах и имуществе, что у нее есть автомобиль и земельный участок, за что была отстранена от должности в апреле 2018 года.

Сотрудница скрыла факт владения транспортным средством и землёй при заполнении декларации о доходах и имуществе, чем нарушила статью 8 федерального закона «О противодействии коррупции», сообщает ИА «Накануне». Кроме того, женщина не предоставила информацию о наличии нескольких банковских счетов, которые были открыты на неё и на имя её супруга.  

Подобные нарушения чиновницы были обнаружены в декларациях за 2014, 2015 и 2016 годы.

Вследствие этого прокуратура обратилась с заявлением к главе территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области.

В результате в апреле текущего года чиновница была снята со своего поста в связи с потерей доверия.

Не признавшая увольнение госслужащая подала в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга исковое заявление с просьбой восстановить её на службе. Суд женщине отказал.

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