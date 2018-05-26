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«Золотой парашют»: Ройзман получил 92 тыс. руб. после отставки из мэрии Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Золотой парашют»: Ройзман получил 92 тыс. руб. после отставки из мэрии Екатеринбурга

26 мая, 18:05Политика
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