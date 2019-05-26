Антон Шипулин выиграл праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму
Сегодня, 22:58ПолитикаФото: vk.com/av.shipulin
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Бывший биатлонист Антон Шипулин, согласно информации телеграмм-канала K/On/Off, выиграл праймериз партии «Единая Россия» и стал тем кандидатом, который будет участвовать в довыборах в Государственную думу по Серовскому округу.
Телеграмм-канал сообщает, что после подсчёта голосов в 12 территориях из 21-й Шипулин набрал 79,2% голосов. Явка на праймериз составила 6,81%. Довыборы в Госдуму пройдут 8 сентября. Баллотироваться бывший спортсмен будет от Серовского округа.
Согласно данным «Единой России» на прошедшем в Свердловской области праймериз самая высокая явка была в Карпинске и Верхотурье.
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