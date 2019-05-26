Карпинск и Верхотурье лидируют по явке на свердловских праймериз «Единой России»
Более 12,5% избирателей в Карпинске на довыборах в Госдуму и более 10% избирателей в Верхотурье по определению кандидатов в Гордуму — наиболее высокая явка на праймериз «Единой России» в Свердловской области, сообщают в партии.
По данным свердловского отделения партии на 15:00 местного времени, явка на праймериз колеблется в диапазоне от 3,4% до 12,5%.
Ниже всего процент явки избирателей на довыборах в Заксобрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу № 11 — всего 3,4%.
Наибольшее число избирателей, пришедших на праймериз, — на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 (24,7 тысячи человек). В этом округе среди прочих единороссов баллотируется спортсмен Антон Шипулин, а на выборах далее конкуренцию ему хочет составить общественница Евгения Чудновец.
В воскресенье 26 мая в России проходит праймериз: уральские единороссы выбирают кандидатов на довыборы в Госдуму РФ, Заксобрание и муниципальные образования Свердловской области. Всего в регионе было зарегистрировано 87 кандидатов. В это воскресенье на праймериз в Свердловской области работают 107 счетных участков, они открыты до 20 часов. В Екатеринбурге уже проголосовали председатель городской Думы Игорь Володин, глава МГЕР Свердловской области Артем Николаев.