Карпинск и Верхотурье лидируют по явке на свердловских праймериз «Единой России»

По данным свердловского отделения партии на 15:00 местного времени, явка на праймериз колеблется в диапазоне от 3,4% до 12,5%.

Ниже всего процент явки избирателей на довыборах в Заксобрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу № 11 — всего 3,4%.

Наибольшее число избирателей, пришедших на праймериз, — на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 (24,7 тысячи человек). В этом округе среди прочих единороссов баллотируется спортсмен Антон Шипулин, а на выборах далее конкуренцию ему хочет составить общественница Евгения Чудновец.