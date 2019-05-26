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Карпинск и Верхотурье лидируют по явке на свердловских праймериз «Единой России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Карпинск и Верхотурье лидируют по явке на свердловских праймериз «Единой России»

Сегодня, 18:43ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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