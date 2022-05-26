Акушерка стала новым депутатом Нижнетагильской гордумы

Ранее депутатского мандата лишили Кирилла Романова, так как он не смог предоставить декларацию доходов своей жены. По словам Вадима Раудштейн, народному избраннику несколько раз напоминали о необходимости отчитаться о доходах, но Романов ответил, что не может получить финансовый отчет от своей супруги.