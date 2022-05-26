Акушерка стала новым депутатом Нижнетагильской гордумы

26 мая в Нижнетагильской гордуме появился новый депутат: партия ЛДПР предложила сменить Кирилла Романова акушеркой Екатериной Сидоровой, в результате чего думцы приняли положительное решение. Временное удостоверение девушке вручил председатель Гордумы Вадим Раудштейн.
Передать вакантный депутатский мандат Нижнетагильской городской думы седьмого созыва Сидоровой Екатерине Сергеевне, зарегистрированному кандидату в составе зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением свердловского регионального отделения политической партии ЛДПР, зачитала решение председатель ЛИТК Лариса Емельянова.
Екатерина Сидорова живет в Нижнем Тагиле, но работает акушеркой в Екатеринбурге. В партии ЛДПР девушка состоит с 2015 года, обязанности депутата она будет выполнять до очередных выборов, которые пройдут в сентябре этого года.
Ранее депутатского мандата лишили Кирилла Романова, так как он не смог предоставить декларацию доходов своей жены. По словам Вадима Раудштейн, народному избраннику несколько раз напоминали о необходимости отчитаться о доходах, но Романов ответил, что не может получить финансовый отчет от своей супруги.
Выборы в Нижнетагильскую городскую думу пройдут в сентябре этого года по новой избирательной системе: теперь горожане будут голосовать только за кандидатов от одномандатных округов, в связи с чем число избирательных территорий увеличилось с 14 до 25.