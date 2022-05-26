Глава Ставрополья Владимиров: Край отвечает за продовольственную безопасность России

В числе магистральных тем послания Владимирова обсуждалось и развитие Кавказских Минеральных Вод. Глава региона поручил разработать программу лояльности для отдыхающих, которая обеспечивала бы привилегии и для молодого поколения. Он предложил создать такой проект, который помог бы каждому молодому россиянину хотя бы один раз за время учебы посетить курорты Кавказских Минеральных Вод. Воплотить в жизнь такую задачу можно через систему льготных поездок на каникулах или с помощью туристического кешбэка. Такую карту лояльности губернатор предлагает назвать «Лермонтовской» — по аналогии с «Пушкинской» — которая обеспечивает молодежи бесплатный вход в театры и музеи.