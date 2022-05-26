Глава Ставрополья Владимиров: Край отвечает за продовольственную безопасность России

Такие обращения к Заксобранию края глава Ставрополья практикует ежегодно, начиная с 2014 года. Послание губернатора уже стало не только привычным для краевых властей, но и приобрело определенный политический вес. Как сообщает stapravda.ru, в этом году Владимир Владимиров выступил с презентацией динамики развития Ставрополья за 2021 год. В том числе он поблагодарил медиков, которые самоотверженно боролись с пандемией, привел статистику роста инвестирования, развития промышленности, наращивания доходов регионального бюджета. Он особо отметил, что Ставропольский край, как аграрный регион, обеспечивает продовольственную безопасность России.
В отдельном порядке губернатор затронул тему помощи военным. Он выступил с инициативой расширить меры поддержки военнослужащих на уровне региона, причем такая помощь должна касаться не только участников спецоперации, но и каждого ветерана боевых действий.
Тема помощи жителям Донбасса так или иначе несколько раз была поднята в речи губернатора. В итоге он обратился к Министерству экономического развития по региону, предлагая к 15 июня составить сводный межведомственный план сотрудничества и шефской помощи ЛНР и ДНР.
В числе магистральных тем послания Владимирова обсуждалось и развитие Кавказских Минеральных Вод. Глава региона поручил разработать программу лояльности для отдыхающих, которая обеспечивала бы привилегии и для молодого поколения. Он предложил создать такой проект, который помог бы каждому молодому россиянину хотя бы один раз за время учебы посетить курорты Кавказских Минеральных Вод. Воплотить в жизнь такую задачу можно через систему льготных поездок на каникулах или с помощью туристического кешбэка. Такую карту лояльности губернатор предлагает назвать «Лермонтовской» — по аналогии с «Пушкинской» — которая обеспечивает молодежи бесплатный вход в театры и музеи.
В заключительной части своего обращения Владимиров рассказал о трудностях, которые встали перед регионом и Россией в целом. Он обратился к властям Ставрополья, призывая их продемонстрировать свои единство и сплоченность, а также поддержать курс главы государства.