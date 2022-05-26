Ленинская комиссия будет курировать выборы в Гордуму Нижнего Тагила

Ленинская комиссия будет курировать выборы в Гордуму Нижнего Тагила
Ленинская комиссия будет курировать выборы в Гордуму Нижнего Тагила
Сегодня, 10:52ПолитикаФото: TagilCity.ru
Полномочия по выборам 11 сентября возложили на Ленинскую ТИК. Это произошло из-за подписания президентом Владимиром Путиным закона.

На Ленинскую ТИК возложат ответственность за выборы в Нижнем Тагиле 11 сентября. Об этом стало известно на 66-м заседании в Городской Думе.

По словам председателя избиркома Лидии Брызгаловой, 14 марта был подписан закон о внесении изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на референдум». Именно этим законом была изменена избирательная система России. Закон подписал президент РФ.

Этим законом полномочия избирательных комиссий территориальных образований, а их по стране более 200, не прекращены, а они прекратили свои полномочия по проведению, выборов. То есть до 1 января 2023 года они сохраняют свои полномочия, занимаются всеми организационными вопросами, но полномочия по проведению выборов, они переданы территориальным избирательным комиссиям,рассказала Лидия Брызгалова.

А месяц назад, 27 апреля, состоялось постановление избирательной комиссии о возложении полномочий подготовки и проведения выборов депутатов органов местного самоуправления ТИК. В Нижнем Тагиле полномочия возложили на Ленинскую районную ТИК. В связи с этим все вопросы будущим кандидатам можно будет задавать председателю Ленинской комиссии.

Но я буду на месте, избирательная комиссия до конца года будет сохранять свои полномочия, и если какие-то вопросы, мы всегда со всеми готовы работать. Но, тем не менее, все организационные вопросы, все вопросы по подготовке и проведению выборов сейчас возложены на Ленинскую ТИК,добавила Лидия Брызгалова.

Напомним, что в Нижнем Тагиле изменена система выборов. На предстоящих выборах применят мажоритарную систему, которая применялась и в прошлом году. Местный парламент продолжит формироваться только по одномандатным округам.

Сюжеты:
Выборы-2022ЭксклюзивНижний Тагил
выборыдепутатыгордумазаседание#2
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