Ленинская комиссия будет курировать выборы в Гордуму Нижнего Тагила

Но я буду на месте, избирательная комиссия до конца года будет сохранять свои полномочия, и если какие-то вопросы, мы всегда со всеми готовы работать. Но, тем не менее, все организационные вопросы, все вопросы по подготовке и проведению выборов сейчас возложены на Ленинскую ТИК,добавила Лидия Брызгалова.