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Олимпийская чемпионка из Нижнего Тагила поборется за кресло губернатора Свердловской области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Олимпийская чемпионка из Нижнего Тагила поборется за кресло губернатора Свердловской области (ФОТО)

26 июня 2017, 08:20Политика
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