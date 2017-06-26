Олимпийская чемпионка из Нижнего Тагила поборется за кресло губернатора Свердловской области (ФОТО)
26 июня 2017, 08:20Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Олеся Красномовец, уроженка Нижнего Тагила, стала первой женщиной-кандидатом за всю историю выборов губернатора Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Олимпийская чемпионка Олеся Красномовец родилась в Нижнем Тагиле в 1979 году. В 2004 году она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх. Спортсменка специализируется на дистанциях 200 и 400 м. Она будет претендовать на пост губернатора в Свердловской области на выборах.
Олесе предстоит получить в избиркоме официальное удостоверение кандидата, затем – собрать необходимое количество подписей депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр, и открыть специальный счет.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: YSTAV.com
Напомним, сейчас уже восемь кандидатов в губернаторы свердловского региона официально получили удостоверения.
Также напомним, бывшая осужденная Евгения Чудновец хотела претендовать на кресло губернатора Свердловской области.
© TagilCity.ru
городСвердловская областьполитикавыборыспорткандидатыгубернаторчемпионкаОлимпиадакандидатОлеся Красномовецолимпийцы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей