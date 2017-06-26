Олимпийская чемпионка из Нижнего Тагила поборется за кресло губернатора Свердловской области (ФОТО)

Олимпийская чемпионка Олеся Красномовец родилась в Нижнем Тагиле в 1979 году. В 2004 году она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх. Спортсменка специализируется на дистанциях 200 и 400 м. Она будет претендовать на пост губернатора в Свердловской области на выборах.