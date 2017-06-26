Российско-американские отношения станут основной темой для обсуждения на международном форуме «Примаковские чтения» (ФОТО)

29 июня 2017 года уже во второй раз в Центре Международной Торговли в Москве пройдет Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». Глава ТТП РФ Сергей Катырин ответил на вопросы относительно предстоящего мероприятия, об этом сообщают «Новые известия».

Он рассказал о том, что на форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с российско-американскими отношениями – их перспективах и развитии. Будут даны политический и эконмический прогнозы на ближайшее будущее этих двух стран с точки зрения их взаимодействия.

Работа форума будет выстроена на методе, который применял Евгений Примаков – интеллектуальный «мозговой штурм». Он состоит в следующем: специалисты-интеллектуалы на основе столкновения мнений и имеющейся информации дают анализ ситуации и прогнозируют ее дальнейшее развитие.

Сергей Катырин отметил, что во время «Примаковских чтений» не раз давались прогнозы по различным вопросам:

Вот, например, прогноз для Азиатско-Тихоокеанского региона: противоречия между интенсивно развивающимися восточноазиатскими экономиками будут в ближайшие годы нарастать. Но в силу культурных традиций и сходного менталитета населения постепенно будет формироваться платформа для продуктивного развития каждой отдельно взятой экономики и для налаживания конструктивных контактов между странами. Вывод: с большой вероятностью следует ожидать, что в итоге все это приведет к их долгосрочному и прочному сотрудничеству.

Глава ТТП положительно отозвался и о совместном сотрудничестве с Евгением Примаковым:

Мне трудно подобрать однозначное определение. Фигура Примакова чрезвычайно многогранна. Но прежде всего это образ мудрого человека, умевшего слушать коллег и оппонентов и принимать тщательно взвешенные и продуманные решения, которые позволяли открывать новые перспективы. Это был человек, ценивший жизнь и очень любивший друзей. Я благодарен судьбе, что в моей жизни был такой старший товарищ и учитель.