Николай Цуканов сменит Игоря Холманских на посту полреда президента в УрФО

26 июня Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Цуканова на пост полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе. Соответствующий документ размещен на сайте президента России.
Живя в Нижнем Тагиле, Игорь Холманских работал на УВЗ, а в 2012 году после активной поддержки Владимира Путина занял должность полпреда президента в УрФО.
Политологи в мнениях о его дальнейшей судьбе расходятся: кто-то предрекает переход в состав руковдства УВЗ, а кто-то считает, что Холманских отправится в Совет Федерации.
До нового назначения Николай Цуканов являлся членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.