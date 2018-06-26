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Новости Нижнего Тагила

Николай Цуканов сменит Игоря Холманских на посту полреда президента в УрФО

26 июня 2018, 17:20Добавить новость
урфо,попред,назначение,Владимир Путин,Игорь Холманских,Николай Цуканов,приказ
26 июня Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Цуканова на пост полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе. Соответствующий документ размещен на сайте президента России.

Живя в Нижнем Тагиле, Игорь Холманских работал на УВЗ, а в 2012 году после активной поддержки Владимира Путина занял должность полпреда президента в УрФО.

Политологи в мнениях о его дальнейшей судьбе расходятся: кто-то предрекает переход в состав руковдства УВЗ, а кто-то считает, что Холманских отправится в Совет Федерации.

До нового назначения Николай Цуканов являлся членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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