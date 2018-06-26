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Новости Нижнего Тагила

Свердловская область вошла в топ-20 худших субъектов по антинаркотической политике

26 июня 2018, 16:00Добавить новость
Свердловская область,наркотики,рейтинг,эксперты,Трезвая Россия,критерии,умершие
В антинаркотическом рейтинге эффективности субъектов Российской Федерации Свердловская область занимает 65 место из 85 возможных, тем самым входя в 20 субъектов с низкой антинаркотической эффективностью.

В антинаркотическом рейтинге Свердловская область на одну позицию выше, чем Республика Тыва, которая, по многочисленным рейтингам, является одним из самых худших субъектов по уровню жизни в РФ. 65 место Свердловской области должно явится импульсом для повышения эффективности деятельности антинаркотических фондов и привлечь внимание к проблеме оборота наркотиков в регионе.

Первое место по наиболее эффективно проводимой антинаркотической политике заняла Архангельская область, второе – Чукотский автономный округ. Третье место досталось Волгоградской области. Последнее место в рейтинге занял Приморский край.

Рейтинг призван оценить эффективность проводимой государством политики по борьбе с наркотиками и способствовать повышению эффективности в каждом отдельном субъекте.

 

Главная задача «Антинаркотического рейтинга регионов - 2018» заключается в том, чтобы независимо и объективно оценить реальную антинаркотическую работу в России, а также ее результаты в каждом из регионов нашей страны, -- рассказал сам руководитель проекта «Трезвая Россия Султан Хамзаев.

 

В 2018 году команда экспертов из проекта «Трезвая Россия» провела независимое аналитическое исследование эффективности антинаркотической политики всех субъектов Российской Федерации. Составители рейтинга проанализировали 7 открытых источников данных, в числе которых базы данных 5 федеральных министерств и ведомств.

Использовались следующие критерии: число умерших от отравления наркотическими веществами, численность пациентов в различных наркологических учреждениях, количество выявленных правонарушений и преступлений, связанных с оборотом наркотических веществ, и количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.


Свердловская область,наркотики,рейтинг,эксперты,Трезвая Россия,критерии,умершиеСвердловская область,наркотики,рейтинг,эксперты,Трезвая Россия,критерии,умершие
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