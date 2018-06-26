Андрей Алышевских и Вячеслав Вегнер подали заявки на пост главы Екатеринбурга (ФОТО)

Два претендента на должность мэра Екатеринбурга подали пакеты документов в городскую Думу.Первым документы подал депутат Государственной Думы Российской Федерации от Свердловской области Андрей Алышевских. Ранее он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра в 2013 году, но занял четвертое место, сообщает «Наша Газета».
Вслед за членом партии «Единая Россия» документы на участие в выборах подал член Комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
Я иду на победу. Уверен, что обладаю необходимым образованием и опытом, чтобы возглавлять город, -- сообщил Вячеслав Вегнер.
Фото: «Наша Газета»