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Новости Нижнего Тагила

Андрей Алышевских и Вячеслав Вегнер подали заявки на пост главы Екатеринбурга (ФОТО)

26 июня 2018, 13:35Добавить новость
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Два претендента на должность мэра Екатеринбурга подали пакеты документов в городскую Думу. 

 Первым документы подал депутат Государственной Думы Российской Федерации от Свердловской области Андрей Алышевских. Ранее он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра в 2013 году, но занял четвертое место, сообщает «Наша Газета». 

Вслед за членом партии «Единая Россия» документы на участие в выборах подал член Комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. 

Я иду на победу. Уверен, что обладаю необходимым образованием и опытом, чтобы возглавлять город, -- сообщил Вячеслав Вегнер.

 

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Фото: «Наша Газета»

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