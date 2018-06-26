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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане приглашаются к участию в слушаниях о порядке назначения главы города

26 июня 2018, 06:05Добавить новость
выборы,город,Нижний Тагил,политика,Свердловская область,городская дума,мэр,публичные слушания,Евгений Куйвашев,законодательное собрание,законопроект

Ранее Законодательное собрание Свердловской области в трёх чтениях приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила. Теперь тагильчан приглашают к участию в публичных слушаниях по вопросу изменения порядка назначения главы города.

4 июля в 16:00 в здании Общественно-политического центра по проспекту Ленина состоятся публичные слушания, на которых жители Нижнего Тагила обсудят изменения порядка назначения главы города. Ранее областной Парламент по инициативе главы региона Евгения Куйвашева утвердил законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила.

Тагильчане смогут направить свои предложения по проекту решения нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» в срок до 17 часов 29 июня, сообщается на сайте городской думы. Также во время слушаний каждый участник сможет одобрить реформу местного самоуправления или проголосовать против. Стоит отметить, что решение публичных слушаний будет носить рекомендательный характер. В случае наличия предложений от горожан, проект изменений в устав ещё раз обсудят городские депутаты, а затем он отправится на регистрацию в Минюст.

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