Дмитрий Медведев расширил оргкомитет по подготовке к 300-летию Екатеринбурга

В список вошли первый вице-губернатор Сергей Бидонько, заместитель губернатора Олег Чемезов, заместитель полпреда президента Борис Кириллов, спикер гордумы Игорь Володин и Евгений Туриев — замглавы Росавтодора.

Оргкомитет был создан в декабре прошлого года, в него включили 35 человек, в том числе, политиков и представителей крупного бизнеса.