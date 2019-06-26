Дмитрий Медведев расширил оргкомитет по подготовке к 300-летию Екатеринбурга
Сегодня, 09:30ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал указ о расширении оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сюжеты: Екатеринбург
В список вошли первый вице-губернатор Сергей Бидонько, заместитель губернатора Олег Чемезов, заместитель полпреда президента Борис Кириллов, спикер гордумы Игорь Володин и Евгений Туриев — замглавы Росавтодора.
Оргкомитет был создан в декабре прошлого года, в него включили 35 человек, в том числе, политиков и представителей крупного бизнеса.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей