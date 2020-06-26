В России изменена дата ввода тестирования на алкоголь и наркотики при получении прав
Минздрав России разработал новый проект приказа, в котором говорится об отложении введения обязательного тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медицинском освидетельствовании водителей при получении и восстановлении прав. Проект приказа опубликован на официальном портале проектов НПА.
Помимо перенесения введения тестирования до 1 января 2021 года, Минздрав внес в приказ некоторые коррективы. Согласно изменениям, теперь тестировать на хронический алкоголизм будут не всех водителей, а только тех, у которых врач-психиатр или нарколог при осмотре обнаружит симптомы заболевания, а именно психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Таких кандидатов будут обязывать сдавать лабораторные анализы крови и мочи на наличие маркера, указывающего на хронический алкоголизм или наркоманию.
Госдума также планирует создать федеральный регистр хронических алкоголиков, наркоманов и токсикоманов. При попадании человека в этот регистр, он не сможет иметь водительские права, а также получить разрешение на огнестрельное оружие.
Некоторые нововведения все же вступят в законную силу с 1 июля текущего года: введут изменения в порядок легализации изменений в конструкции автомобиля. Это обозначат, что при переводе двигателя с бензина на газ, установке багажников, лебедок и фаркопов водитель должен будет предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Следующим нововведением стало ужесточение правил ввоза на территорию России праворульных транспортных средств. Под запрет попали микроавтобусы и автобусы, грузовики, самосвалы с манипуляторами и строительная техника.