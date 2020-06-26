В России изменена дата ввода тестирования на алкоголь и наркотики при получении прав

Помимо перенесения введения тестирования до 1 января 2021 года, Минздрав внес в приказ некоторые коррективы. Согласно изменениям, теперь тестировать на хронический алкоголизм будут не всех водителей, а только тех, у которых врач-психиатр или нарколог при осмотре обнаружит симптомы заболевания, а именно психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Таких кандидатов будут обязывать сдавать лабораторные анализы крови и мочи на наличие маркера, указывающего на хронический алкоголизм или наркоманию.

Госдума также планирует создать федеральный регистр хронических алкоголиков, наркоманов и токсикоманов. При попадании человека в этот регистр, он не сможет иметь водительские права, а также получить разрешение на огнестрельное оружие.