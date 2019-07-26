Определен состав оргкомитета по подготовке к Российско-Киргизской конференции
Сегодня, 13:07ПолитикаФото: Департамент информационной политики
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Евгений Куйвашев утвердил состав организационного комитета по подготовке к IX межрегиональной конференции России и Киргизии, которая пройдет в Екатеринбурге в 2020 году, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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Основой работы оргкомитета станет формирование региональной повестки, основывающейся на предложениях предприятий региона. Такие предложения уже можно направлять в министерство международных и внешнеэкономических связей. По словам главы ведомства Василия Козлова, необходимо по максимуму использовать мероприятие для расширения контактов с Киргизией.
Оргкомитету, который возглавил губернатор Свердловской области, предстоит спланировать работу совместно с предприятиями. Также в состав оргкомитета вошли бизнесмены, руководители отраслевых министерств, представители мэрии, вузов, таможенных и правоохранительных органов.
Решение провести конференцию было принято марте 2019 года Владимиром Путиным и главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
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