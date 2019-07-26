Определен состав оргкомитета по подготовке к Российско-Киргизской конференции

Основой работы оргкомитета станет формирование региональной повестки, основывающейся на предложениях предприятий региона. Такие предложения уже можно направлять в министерство международных и внешнеэкономических связей. По словам главы ведомства Василия Козлова, необходимо по максимуму использовать мероприятие для расширения контактов с Киргизией.