Свердловский облизбирком зарегистрировал всех кандидатов на довыборы в Госдуму

Последним претендентом стал биатлонист Антон Шипулин, баллотирующийся от «Единой России». Также избирком зарегистрировал учительницу физики Ирину Скачкову от партии «Яблоко», общественницу Евгению Чудновец от ЛДПР, фельдшера Алексея Коровкина от «Справедливой России», бывшего экскаваторщика Габбаса Даутова от КПРФ, Дмитрия Зенова от «Коммунистов России» и Игоря Рузакова от партии «Зеленые».