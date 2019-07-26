Свердловский облизбирком зарегистрировал всех кандидатов на довыборы в Госдуму
Сегодня, 17:27ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала семь кандидатов на довыборы в Госдуму от Серовского одномандатного округа, сообщает издание Znak.
Последним претендентом стал биатлонист Антон Шипулин, баллотирующийся от «Единой России». Также избирком зарегистрировал учительницу физики Ирину Скачкову от партии «Яблоко», общественницу Евгению Чудновец от ЛДПР, фельдшера Алексея Коровкина от «Справедливой России», бывшего экскаваторщика Габбаса Даутова от КПРФ, Дмитрия Зенова от «Коммунистов России» и Игоря Рузакова от партии «Зеленые».
В регистрации отказали Сергею Капчуку, так как на момент подачи заявок он имел судимость. Отказ бизнесмен планирует обжаловать в Верховном суде.
Выборы пройдут 8 сентября.
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