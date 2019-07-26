В Астрахани арестованы экс-председатель облправительства и глава облминфина
Сегодня, 13:54ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Минфине Астраханской области проходят обыски, глава ведомства Виталий Шведов задержан правоохранителями, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Кроме Виталия Шведова задержан бывший глава правительства Расул Султанов. Задержания прошли утром 26 июля, когда оба находились дома. В связи с чем прошли задержания пока неизвестно.
Султанов в июне 2019 года ушел с поста председателя правительства. Шведов работал министром финансов с 2010 года.
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