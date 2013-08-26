Алкоголь за безналичный расчет: в России думают над законопроектом

Олег Михеев, автор законопроекта, говорит:

Разрешение приобретать алкогольную продукцию только по банковским картам позволит лучше контролировать рынок и ограничить продажу спиртного несовершеннолетним.

Кроме того, по мнение автора, переход к безналичному расчету за спиртное в розничной торговле исключит продажу алкоголя в киосках, небольших магазинах и палатках шаговой доступности. Именно там больше всего нарушается запрет на продажу алкоголя в ночное время.

Кроме того, спиртное не смогут покупать несовершеннолетние и маргиналы, составляющие группу социального риска. Но не повысится ли уровень смертности лишь оттого, что алкоголь они будут заменять подпольными подделками или косметическими средствами? В Нижнем Тагиле известны случаи, когда люди покупали перцовый лосьон для косметического употребления, о чем однажды на местном телеканале был репортаж.

Олег Михеев не видит сложности в переходе к безналичному расчету, ведь «карты используют почти повсеместно для начисления зарплат и пенсий». В свою очередь, представитель Федеральной монопольной службы отметил:

У Минфина был план перевести на банковские карты все расчеты в стране на сумму больше 100 тыс. рублей. Пока даже это оказалось невозможным. Что говорить о рынке алкоголя?

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