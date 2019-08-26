Антон Шипулин потратил сумму своего годового дохода на довыборы в Госдуму
Бывший биатлонист Антон Шипулин, баллотирующийся от «Единой России» на довыборы в Госдуму по Серовскому округу, потратил на избирательную кампанию уже больше 10 млн рублей, передаёт «Znak». По декларации, предоставленной в избирком, доходы Шипулина за весь прошлый год составили 9,8 миллионов рублей.
Как пишет Znak, в изибирательной кампании Антона Шипулина 8 миллионов ушло на оплату непоименованных работ, а остальная сумма — на выпуск и распространение агитационных материалов. За период кампании на избирательном счету Шипулина появилось 16 млн рублей, из которых половину предоставил «Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития» депутата Заксобрания области Александра Серебренникова, который регулярно спонсирует «Единую Россию» в регионе.
Как отмечает Znak, другие кандидаты практически не тратят деньги на кампанию.
Напомним, ранее Шипулин не задекларировал ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей. Биатлонист пояснил, что в произошедшем есть его вина, но от финансовых активов он избавился еще до регистрации в качестве кандидата. Тем не менее, Свердловский областной суд не стал снимать Шипулина с выборов.
Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования — 8 сентября.