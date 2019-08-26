Итоги недели: «забастовка» хирургов и новые материалы в уголовном деле УЗП

Мы ещё с июля писали о проблемах медицины в нашем регионе, и если череду увольнений в Демидовской больнице руководство смогло погасить, то в ЦГБ № 1 с этим оказалось тяжелее: сразу шесть хирургов подали заявления и к тому же пожаловались губернатору. Теперь Свердловский минздрав в срочном порядке пытается предотвратить кадровую катастрофу (у учитывая, что это медицинские кадры, последствия могут быть весьма и весьма серьёзными). Пока хирургов просят остаться, но одновременно ищут им замену, потому что те крепко стоят на своём.

Фото: tagilcity.ru

История с увольнением замглавы Нижнего Тагила плавно подходит к завершению. Владимир Юрченко написал заявление, а компании, из-за которой к нему возникли претензии, ищут замену. Однако мы всё ещё ждём результатов служебной проверки в отношении Владимира Прокопьевича.

Фото: ntagil.org

Ещё одно увольнение в Нижнем Тагиле носит чисто коммерческие причины. Владелец «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых отправил в отставку многолетнего директора и управляющего и теперь находится в поисках эффективного менеджера, который сможет вывести местную фабрику мороженного на достойный уровень.

Фото: tagilcity.ru