Прятал труп в диване. Дело об убийстве тагильчанки сожителем-наркоманом

Знакомая Евгения Малахова рассказала, что в 2015–2016 годах они работали вместе в одном из магазинов одежды. Там он проработал продавцом около трех месяцев. Потом управляющая попросила его уйти, так как узнала, что он употребляет наркотики.
Он тогда еще не сидел плотно на наркотиках, на работе всегда трезвый был. Общительный, веселый, со всеми хорошо ладил. Никаких проступков, краж, за ним замечено не было. Родители у него — приличные люди. После увольнения он приходил пару раз, но потом по его внешнему виду было ясно, что он что-то употребляет. Тусовался он во дворах, где я живу, с местными наркоманами, рассказала TagilCity.ru бывшая коллега Малахова.
Со своей девушкой 32-летней Мариной Абдулиной 25-летний Евгений Малахов познакомился за пару лет до убийства. Однако спокойными и доброжелательными отношения сложно назвать. В 2017 году молодой человек избил сожительницу. За нее пытались заступиться ее дочери, старшей девочке, которой на том момент было 11 лет, нападавший вырвал половину волос. Закончилась история тем, что Евгения посадили на год, а двоих дочерей Марины забрали в детдом.
В мае 2018 года он вышел из тюрьмы и вернулся к девушке. Знакомая убитой рассказала, что Марина пыталась порвать с мужчиной, но он был очень настойчив. Подруга также сообщила, что Малахов употреблял наркотики.
Осенью 2018 года мужчина изуродовал лицо девушки ножом. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», ранее Малахов не раз привлекался к ответственности за совершение преступлений имущественного характера. Однако в этом случае посадить его не удалось. Было установлено, что обвиняемый нанес легкий вред здоровью женщины. Девушка пряталась у подруг. Малахов выслеживал ее, когда она ходила на работу.
В ноябре 2018 года Евгений, во время празднования собственного дня рождения в квартире на улице Сибирской, задушил девушку. Перед этим между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Затем он уснул рядом с трупом. Утром мужчина решил спрятать тело — убрал его в диван и ушел из квартиры. Мужчина сам рассказал одному из знакомых, что убил возлюбленную.
Позднее он признался следователю, что задушил девушку на почве ревности, рассказали в следственном отделе по Дзержинскому району СК РФ.
Неадекватное поведение
Малахов говорил, что доставал тело девушки из дивана, когда приходил домой. В СК пояснили, что правоохранители нашли труп через трое суток после совершения преступления. Поведение мужчины вызывало вопросы о вменяемости и его направляли на психиатрическую экспертизу.
Обследование обвиняемого проводилось в психиатрической больнице № 7. Экспертиза показала, что обвиняемый в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, пояснили в СК.
В апреле 2019 года суд признал Евгения Малахова виновным в убийстве, а также по статьям «Угрозы убийством», «Истязание» и «Покушение на мелкое хищение». В общей сложности он получил 11 лет колонии строгого режима.
По словам знакомых Марины, Евгений неоднократно избивал девушку на почве ревности, а в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он был очень агрессивен. Подруги предупреждали, что однажды Евгений ее просто убьет.
Одна из знакомых Марины рассказала, что на вопрос, зачем он порезал лицо возлюбленной, он отвечал, что её мама его доводит, хотя она умерла в 2015 году.
Марина рассказывала, что он, когда выпьет, садился на стул, смотрел в угол и очень подолгу с кем-то разговаривал, потом брал лезвие или нож, говорит подруга умершей.
Но Марина продолжала оставаться рядом с Евгением, несмотря на побои и странное поведение молодого человека. Она говорила, что любит его, прощая ему жестокость. По ее словам, он обещал не употреблять спиртное и наркотики. Девушка не воспринимала всерьез предупреждения о том, что человек, зависимый от наркотиков или алкоголя, может представлять опасность для окружающих, а также для самых близких ему людей — для тех, кого он любит.
Все из-за наркотиков
Руководитель реабилитационного центра «Лотос» Светлана Зайцева пояснила, что наркозависимый человек становится опасным для окружающих.
Человек, который не контролирует себя, представляет опасность. У таких людей идет очень сильная деградация личности. Но они этого не понимают, рассказала Светлана Зайцева.
Как и в случае с алкозависимостью, специалисты склоняются к мнению, что вылечиться от наркозависимости невозможно, но можно снять симптомы. Зайцева заметила, что наркоманы понимают, что у них есть зависимость, но у них нет желания избавиться от нее.
Потому что за зависимость прячутся, убегают от насущных проблем. И если человек не будет употреблять наркотики, ему придется решать эти проблемы, а он их боится. Такой человек не адаптирован в социуме, говорит Светлана Зайцева.
Для наркозависимого человека очень важна поддержка близких. И в процессе лечения близкие люди тоже должны принимать участие.
У зависимых людей идет взаимное обвинение с родственниками. Они обвиняют родственников, родственники — их. А им надо работать в связке. Мы всегда приглашаем родственников на беседы и консультации. Это обязательно,поясняет руководитель центра.
По словам Светланы Зайцевой, без участия родственников помочь человеку можно, но очень трудно. Семья, безусловно, имеет влияние на наркомана, но вопрос нужно решать комплексно. Бесполезно вытаскивать его из этой проблемы и отправить обратно в ту среду, которая создала ему эту проблему. Поэтому важно, чтобы менялся не только он, но и родственники.
Наркомания вызывает множество отклонений как в физическом, так и в психологическом здоровье. Помимо деградации, наркотики меняют систему жизненных ценностей, чужая жизнь обесценивается, эго выходит на первый план. А в поиске дозы наркоман и вовсе теряет человеческий облик — способен обокрасть родную мать или избить человека на улице. В состоянии измененного сознания наркоман может убить.