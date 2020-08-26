Прятал труп в диване. Дело об убийстве тагильчанки сожителем-наркоманом

Он тогда еще не сидел плотно на наркотиках, на работе всегда трезвый был. Общительный, веселый, со всеми хорошо ладил. Никаких проступков, краж, за ним замечено не было. Родители у него — приличные люди. После увольнения он приходил пару раз, но потом по его внешнему виду было ясно, что он что-то употребляет. Тусовался он во дворах, где я живу, с местными наркоманами, рассказала TagilCity.ru бывшая коллега Малахова.