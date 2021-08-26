Праздников: Будущее нации зависит от системы здравоохранения

Партия пенсионеров заявила о планах добиваться отмены законов, которые парализуют российское здравоохранение. По словам сторонника партии, генсекретаря «Общества врачей России» Эрика Праздникова, финансирование медицинской отрасли должно быть увеличено до 8% от ВВП к 2030 году.

Он отметил, что партия настаивает на ликвидации института посредников, так как на него уходит значительная часть финансирования. Речь идет в том числе о частных страховщиках, которых Праздников назвал «кровопийцами на теле медицинского страхования». По мнению Праздникова, данные функции может выполнять объединенный фонд, в обязанности которого будет входить перевод средств клиникам за медицинскую помощь, сообщает novostivolgograda.ru. Праздников подчеркнул, что медики не являются сферой обслуживания здравоохранения, оказывающей «услуги». “ Мы — важнейшая отрасль страны, которая обеспечивает здоровье нации и оказывает медицинскую помощь», — заключил он. Кроме того, в партии пенсионеров намерены добиваться более высоких заработных план для медицинских работников. По словам Праздникова, низкий уровень оплаты труда обусловливает дефицит кадров в данной отрасли. Также необходимо не перегружать медиков и освободить их от бумажной работы. В настоящее время, как отмечает Праздников, врачи занимаются заполнением форм и справок 70% своего времени, при этом данная диспропорция наблюдается даже в «красных зонах». Это время могло быть потрачено на реальную помощь заболевшим людям. Еще одно предложение связано с необходимостью открыть центры гериатрии и здоровья пожилого человека. Назначение таких центров — не только лечить пожилых людей, но и обеспечивать достойное качество их жизни. По словам Праздникова, для возрождения здравоохранения России необходимо решать данную задачу. Она является первоочередной, так как забота об уровне жизни старшего поколения, как отметил Праздников, является гражданским долгом каждого человека.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter