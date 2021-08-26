Условия отправки школьников на дистант назвали в мэрии Екатеринбурга

Условия отправки школьников на дистант назвали в мэрии Екатеринбурга
Условия отправки школьников на дистант назвали в мэрии Екатеринбурга
Сегодня, 17:48ПолитикаФото: 1MI
В новом учебном году не исключается отправка школьников на дистант из-за коронавируса, сообщила вице-мэр по вопросам соцполитики Екатерина Сибирцева.

До победы над коронавирусом, по ее словам, еще далеко. Поэтому возможны ситуации, когда классы будут высаживать на дистант, а возможно и целые школы, пишет Е1.

Она отметила, что для закрытия класса на карантин достаточно всего одного заболевшего. Роспотребнадзор в таком случае дает предписание на организацию двухнедельного карантина.

Напомним, торжественные линейки 1 сентября в школах Нижнего Тагила, а также других городов, планируется провести в очном формате. Они пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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