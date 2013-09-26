Через три года мест продажи крепкого алкоголя станет в два раза меньше

Для этого депутаты предлагают упростить процедуры лицензирования винодельческих хозяйств. Сейчас фермеры могут производить вино из своего винограда только для собственных нужд. А если оно и продается, то практически нелегально. Получить лицензию - дело хлопотное и не всем по силам.

Законопроект, уже внесенный в Госдуму, должен дать толчок развитию отрасли, производству собственного вина. Он создает условия для появления в России вина с защищенным географическим наименованием.

У нас есть фактически пять регионов - Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область. На этих территориях располагается всего 61 тысяча гектаров виноградников. А если мы создадим условия, то количество гектаров может увеличиться до 200 тысяч, как во времена СССР, или даже до 400 тысяч гектаров говорит автор документа, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Виктор Звагельский. Внесенный законопроект - первый документ из большого пакета.

Законопроект предполагает, что у российских виноделов появится саморегулируемая организация. Она будет оценивать качество продукции, отслеживать сбор винограда и подтверждать географическое наименование вина.