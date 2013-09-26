«Россия пока не будет присоединяться к Международному договору о торговле оружием», - Рябков
26 сентября 2013, 14:45ПолитикаЕвгения
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Россия пока не будет присоединяться к Международному договору о торговле оружием. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе Экспертного диалога в рамках выставки вооружения RAE-2013 в Нижнем Тагиле.
Рябков отметил, что в договоре много дефектов, в результате которых возможна незаконная передача оружия «определенным субъектам», передают ИТАР-ТАСС.
Между тем, мы предлагали внести в договор поправки, чтобы он соответствовал международному праву и договору, ратифицированному ООН. Однако ни Еврозона, ни НАТО нас пока не слышат, - сказал дипломат, отметив, что необходимо проделать большую работу по устранению недостатков договора. - Только после того, как они будут устранены, Россия рассмотрит возможность присоединения к этому договору, - подчеркнул Рябков.
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