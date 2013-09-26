«Россия пока не будет присоединяться к Международному договору о торговле оружием», - Рябков

Между тем, мы предлагали внести в договор поправки, чтобы он соответствовал международному праву и договору, ратифицированному ООН. Однако ни Еврозона, ни НАТО нас пока не слышат, - сказал дипломат, отметив, что необходимо проделать большую работу по устранению недостатков договора. - Только после того, как они будут устранены, Россия рассмотрит возможность присоединения к этому договору, - подчеркнул Рябков.