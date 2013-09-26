Социологи протестировали Носова. Результат превзошел все ожидания

«Допрошены» были 2000 человек самых различных социальных групп и профессий в возрасте от 18 лет и старше 60 лет. Рейтинг градоначальника оказался выше прогнозируемых результатов исследования, что в принципе во многом объясняется откровенной неудовлетворенностью горожан деятельностью прежней административной команды.

Судя по главным результатам соцопроса, данные которого почти в эксклюзивном порядке оказались в распоряжении автора, 80 процентов опрошенных горожан уверены, все позитивные изменения в Нижнем Тагиле за минувший год так или иначе связаны с избранием мэром и приходом к власти именно Сергея Носова. Впрочем, точкой отсчета начала этих же перемен к лучшему респонденты считают стартовавшие весной 2013 года приоритетные проекты развития Нижнего Тагила: «Светлый город», «Безопасный город», «Дороги», «Тагильский трамвай» и так далее. Во всяком случае, лишь 0,6% опрошенных дали происходящему отрицательную оценку, а 3,2 процента затруднились с конкретным ответом. Большинство тагильчан считают, что в целом позитивная, по оценкам, деятельность мэра и его команды определена и помощью областной власти в решении тех или иных злободневных вопросов. Так считают 73,6% тагильчан и только у 16 процентов есть какие-то сомнения.

Вместе с тем горожане прекрасно осведомлены, что без помощи федерального центра - выделенных Нижнему Тагилу по указанию президента РФ Владимира Путина двух миллиардов рублей - выполнение полного перечня запланированных ремонтных работ было бы невозможным. В том числе и поэтому, надо полагать, 65,2 % жителей города высказались за полное доверие деятельности президента РФ, а 88,8% оценивают положительно финансовую инициативу федерального центра. Стоит отметить, ни один из прежних и нынешних государственных деятелей таких же высоких рейтингов в Нижнем Тагиле не получил. За первого президента страны Бориса Ельцина, например, «проголосовали» лишь 2,7 % тагильчан, а за прибывшего сегодня на Урал федерального премьера Дмитрия Медведева и того меньше.

Социологический срез мнений не есть истина в первой инстанции. Это, скорее, лакмусовая бумажка общественных настроений любой отдельно взятой территории или региона страны. Рейтинг самого Носова, согласно проведенному опросу, превышает 90 процентов положительных оценок. Пока, увы, немного в России мэров, которые могут похвастаться тем же. Но при этом следует понимать и тот факт, что тагильчане еще и вольно или невольно сравнивают нынешнего мэра с его предшественницей (Валентиной Исаевой - ред.), которая к власти пришла на волне популистских заявлений и намерений изменить жизнь к лучшему, но практически ни одно из своих обещаний так и не выполнила. Возможно, по вполне объективным причинам. Новый Глава города по-своему дистанцировался от каких-то политических устремлений и сконцентрировал свою деятельность на сугубо хозяйственных вопросах. И, наконец, нельзя сбрасывать со счетов повышенное внимание Владимира Путина к вашему городу высказал вчера свое мнение по факту проведенного опроса московский политолог Евгений Иванов.

Сделаем совместный план города и области. Обозначим поддержку федерального центра там, где без нее не обойтись, покажем хороший пример для развития других городов России, которые тоже нуждаются в особом внимании процитировал политолог уже известно высказывание президента РФ.

Среди общего перечня вопросов к тагильчанам социологи попытались определить и рейтинги губернатора области и полпреда президента РФ в отдельно взятом городе. Евгений Куйвашев получил поддержку в 42,2%, а Игорь Холманских - 31,2 процента голосов.

Можно ли эти результаты считать абсолютным рейтингом названных выше персон в отдельно взятом городе - неизвестно. Тагильчанам ближе и понятнее деятельность местной власти, и большинство опрашиваемых отмечает недостаток информации о деятельности вышестоящих органов государственного и регионального управления.

И, наконец, последний вопрос касался оценки уровня жизни самих горожан. Здесь, подчеркивают социологи, речь идет скорее о социальном самочувствии, чем об объективной оценке. Но фактические итоги таковы, что только 6,1% относят себя к высокодоходной части населения. Больше половины оценивают уровень своих доходов как средний, а примерно треть опрашиваемых уверены, что живут на грани бедности, граничащей с нищетой. Такая самооценка, резюмируют независимые эксперты центра «Социальной механики», типична для многих городов России.

Фото: yandex.fotki.ru.