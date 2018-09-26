Александр Высокинский войдет в состав правительства Свердловской области

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25 сентября 2018 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о включении мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в состав правительства региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский станет членом правительства Свердловской области. Соответствующий документ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Распоряжение начнет действовать со дня вступления в силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве свердловской области».
Ранее Александр Высокинский входил в правительство в качестве заместителя губернатора региона. Он занимался вопросами проекта «Большой Екатеринбург», международной выставки «ЭКСПО-2025», а также крупными инфраструктурными проектами. Новый мэр Екатеринбурга заявил, что намерен продолжить работу по данным направлениям и после нового назначения, сообщает Znak.
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