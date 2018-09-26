Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Александр Высокинский войдет в состав правительства Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
786985c4a79953a2d0a4c68a3381fe76.jpeg.1024x0 q85

Александр Высокинский войдет в состав правительства Свердловской области

Сегодня, 13:30Политика
Читайте
также
Что делать, если вы заблудились в лесу?
Бизнесу нельзя давать деньги! Почему?
Будни в Нижнем Тагиле: джаз, Вьетнам и День чтения