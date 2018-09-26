Александр Высокинский войдет в состав правительства Свердловской области

Распоряжение начнет действовать со дня вступления в силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве свердловской области».

Ранее Александр Высокинский входил в правительство в качестве заместителя губернатора региона. Он занимался вопросами проекта «Большой Екатеринбург», международной выставки «ЭКСПО-2025», а также крупными инфраструктурными проектами. Новый мэр Екатеринбурга заявил, что намерен продолжить работу по данным направлениям и после нового назначения, сообщает Znak.