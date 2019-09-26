Мэрия Нижнего Тагила предложила КПРФ две площадки для проведения экомитинга
Сегодня, 17:22ПолитикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Нижнего Тагила ответила на запрос руководителя местной ячейки КПРФ Михаила Бояркина о проведении экологического митинга в Комсомольском сквере 5 октября. Чиновники предложили перенести мероприятия на другие площадки: у памятника ВМЗ или на Руднике им. III Интернационала.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
До 2 октября заявители могут решить, принять это предложение или отказаться.
На данную минуту от них по решению информация не поступила,сообщили TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.
По данным АН «Между строк», Михаил Бояркин планирует отказаться от проведения митинга на предложенных администрацией площадках.
Тагильское отделение КПРФ направило в мэрию запрос 25 сентября. Поводом стало заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об уменьшении выбросов в городе. В письме заявлено участие 1500 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей