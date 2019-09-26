Мэрия Нижнего Тагила предложила КПРФ две площадки для проведения экомитинга

До 2 октября заявители могут решить, принять это предложение или отказаться.

На данную минуту от них по решению информация не поступила,сообщили TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.

По данным АН «Между строк», Михаил Бояркин планирует отказаться от проведения митинга на предложенных администрацией площадках.