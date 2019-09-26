Правительство пригрозило регионам закрытием финансирования за срыв ремонта дорог

По словам чиновников, из-за срыва сроков эти регионы рискуют остаться без дополнительного финансирования.

Мы изъяли из экономики беспрецедентные ресурсы на нацпроект, существенно повысив налоги. Мы у людей фактически забрали часть доходов, чтобы перераспределить на общественное благо. А оно пока выглядит так: только четыре региона уложили верхний слой асфальта,цитирует максима Акимова «Коммерсантъ».

Он заявил, что дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд руб., которое ранее планировалось выделить на аварийные мосты в регионах, станет недоступным для тех, кто не выполняет план.

Свердловская область в опальный список не вошла. Всего в регионе в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные автодороги» запланирован ремонт 130 километров дорог. Больше половины из них — региональные трассы, 20,4 км отремонтировали в городской сети Екатеринбурга, а ещё 29,8 — в Нижнем Тагиле, где, по данным чиновников, 87% работ уже выполнено. Как рассказали в администрации Нижнего Тагила, дорожный ремонт идёт с опережением графика.

Мы не только выполняем те задачи, которые ставит перед нами министерство транспорта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, но и идем с опережением графика. Была поставлена задача — к началу октября достичь показателя 85%. Уже к 26 сентября мы вышли на цифру 87% от общего выполнения плана. Срок контрактов по ремонту дорог в рамках БКАД истекает 31 декабря 2019 года, однако, мы рассчитываем завершить все работы уже до 15 октября. К настоящему моменту 16 из 24 участков уже отремонтированы,сообщил TagilCity.ru заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.