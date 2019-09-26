Свердловский облсуд пересмотрит дело экс-мэра Каменска-Уральского
Сегодня, 08:35ПолитикаФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловском облсуде рассмотрят апелляцию бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, пишет «Уралинформбюро».
Дата слушания пока не назначена. Напомним, летом этого года Астахова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к восьми годам колонии. Кроме того, экс-мэру назначен штраф в размере 12 миллионов рублей. После суда Астахову стало плохо, и он был помещен в больницу при СИЗО в Екатеринбурге.
Астахов, по версии следствия, получил от подрядчика по муниципальным контрактам взятку в размере шести миллионов рублей за прием незавершенных работ по строительству детского сада и нескольких домов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей