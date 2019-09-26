Свердловский облсуд пересмотрит дело экс-мэра Каменска-Уральского

Дата слушания пока не назначена. Напомним, летом этого года Астахова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к восьми годам колонии. Кроме того, экс-мэру назначен штраф в размере 12 миллионов рублей. После суда Астахову стало плохо, и он был помещен в больницу при СИЗО в Екатеринбурге.