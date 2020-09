28 сентября пройдет заседание Госсовета с участием Владимира Путина и глав регионов, пишет ТАСС.

О планах встретиться с губернаторами Путин рассказал 24 сентября. Он отметил, что правительство собирается внести уточнения в параметры национальных проектов. Напомним, 24 сентября Владимир Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году на 6,3%. Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в следующем году

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter