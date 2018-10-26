Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поборется за звание «Политик года- 2018»

С 17 по 24 октября жители Свердловской области путем онлайн голосования выбирали из 67 претендентов, отобранных URA.RU совместно с «Деловым кварталом», самого успешного политика региона. В список кандидатов не были включены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, поскольку авторы голосования посчитали, что «участие столь влиятельных персон лишило бы конкурс всякого смысла».

Возглавил тройку лидеров председатель городской Думы Екатеринбурга Игорь Володин, набравший 18% голосов. На втором по популярности месте оказался новый глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, за мэра проголосовали 14% свердловчан. Третье место занял бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, за него отдали голос 13% респондентов.

Три победителя примут участие в борьбе за звание «Политик года». Вне зависимости от количества набранных голосов 37 чиновников и бизнесменов, входящих в экспертный совет премии «Человек года», определят того, кто может быть примером для других свердловских политиков.