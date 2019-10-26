Депутат свердловского Заксобрания досрочно будет лишен полномочий

По информации источника издания, Ильиных покидает Заксобрание по собственному желанию, поскольку его пригласили занять должность главы Оренбурга. Также сообщается, что Ильиных пригласил бывший премьер-министр Свердловской области Дениса Паслера.

Ильиных избрался в парламент по спискам «Единой России» от Краснотурьинской ТГ. Его уход не требует перевыборов, депутат может быть заменен любым участником из списка партии.