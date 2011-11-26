Партия Путина после выборов 4 декабря может потерять большинство в Госдуме

Впрочем, директор Центра изучения общественного мнения Валерий Федоров считает снижение рейтинга партии власти естественным и предсказуемым.

Падение рейтинга «Единой России» вполне закономерно, считает политолог, глава центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, реальная поддержка партии власти может оказаться еще ниже, чем об этом говорят соцопросы.

Мухин не исключает, что по итогам выборов коммунисты и Справедливая Россия могут объединиться в альянс, для того чтобы противостоять «Единой России» в Госдуме.

Политолог Дмитрий Орлов, со своей стороны, предполагает, что предстоящие парламентские выборы существенно не изменят расклад сил в Госдуме. По его мнению, несмотря на потерю конституционного большинства, у единороссов по-прежнему не будет проблем при принятии любых законов.

У непарламентских партий нет никаких шансов пройти в Думу, уверен политолог, президент центра политических технологий Игорь Бунин. По его мнению, «Патриоты России», «Яблоко» и «Правое дело» создают лишь иллюзию выбора.