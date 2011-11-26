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Партия Путина после выборов 4 декабря может потерять большинство в Госдуме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Партия Путина после выборов 4 декабря может потерять большинство в Госдуме

26 ноября 2011, 13:05ПолитикаАлександра Логинова
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