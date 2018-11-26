50 федеральных проектов: Свердловская область планирует получить 19 млрд рублей
Предложения по участию в 50 федеральных проектах отправлены Свердловской областью в федеральные министерства. Планируется получить 19 млрд рублей на их исполнение.
Свердловская область планирует принять участие в 50 федеральных проектах. Их наибольшее число коснется национальных проектов «Демография», «Здравоохранение» и «Образование».
В частности, до 2024 года планируется направить 74 млрд рублей на улучшение демографии в регионе.
В рамках реализации проекта «Образование» будут созданы 17 тысяч дополнительных мест для детей ясельного возраста. Будут построены новые здания и проведена реконструкция старых, также в планах развитие вариативных форм дошкольного образования.
Помимо этого Свердловская область примет участие в проектах «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика».
Всего планируется получить около 19 млрд рублей на реализацию федеральных проектов, сообщает Znak.com.