50 федеральных проектов: Свердловская область планирует получить 19 млрд рублей

Свердловская область планирует принять участие в 50 федеральных проектах. Их наибольшее число коснется национальных проектов «Демография», «Здравоохранение» и «Образование».

В частности, до 2024 года планируется направить 74 млрд рублей на улучшение демографии в регионе.

В рамках реализации проекта «Образование» будут созданы 17 тысяч дополнительных мест для детей ясельного возраста. Будут построены новые здания и проведена реконструкция старых, также в планах развитие вариативных форм дошкольного образования.

Помимо этого Свердловская область примет участие в проектах «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика».