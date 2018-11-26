Производство велосипедов планируется начать в Свердловской области
Сегодня, 10:07ПолитикаФото: pixabay.com
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В Свердловской области в течение пяти лет начнут производить велосипеды.
Такую задачу поставил губернатор области Евгений Куйвашев перед министерством промышленности. По словам главы региона, популярность велосипедного спорта увеличивается, и продажи спортинвентаря ежегодно растут. В связи с этим на территории Свердловской области планируется создание собственной производственной площадки.
Производство велосипедов в области может начать группа компаний «Веломоторс». Сейчас они производят до 1,8 млн велосипедов в год в Брянской, Московской областях и в Краснодарском крае, сообщает Znak.com.
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