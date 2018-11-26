Зарплаты главы и сотрудников мэрии Екатеринбурга могут быть увеличены с 1 января

Согласно проекту, главе Екатеринбурга предлагается установить должностной оклад в размере 54 тысячи 413 рублей, денежное поощрение в размере 3,8 оклада (около 206,7 тысячи рублей). Также Александр Высокинский будет получать прибавку к зарплате в виде районного коэффициента в размере 1,15%.

Также полагается надбавка за работу с государственной тайной и единовременная выплата за отпуск в два оклада. Общий годовой фонд оплаты труда мэра Екатеринбурга будет составлять около 6,6 млн рублей.

Увеличение оплаты труда главы города связывают с расширением круга полномочий Высокинского, так как он помимо мэра еще и высшее должностное лицо муниципального образования, глава администрации Екатеринбурга, член правительства Свердловской области.

Также в проекте говорится о повышении зарплаты муниципальных служащих в виде надбавок от 700 рублей до 5 тысяч рублей. В администрации Екатеринбурга объяснили необходимость реформы «дополнительной мотивацией».