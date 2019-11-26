Нижнетагильские депутаты потребуют от министерства ЖКХ изменить схему обращения с ТКО

Обновлённая территориальная схема был опубликована в середине ноября на официальном сайте министерства. Согласно документу, в Северной зоне, где находится Нижний Тагил, с 2020 года вырастет тариф за вывоз ТКО с 696,64 до 740,6 рубля. Это значит, что жители многоквартирных домов будут платить 125 рублей за человека вместо 117, а частники — 140 рублей вместо 132.

Также у депутатов возникли вопросы, связанные с объёмами, накоплением и утилизацией отходов. До 2025 года в Тагил будут свозить ТКО только из самого города и Горноуральского округа, а после мусор повезут из Невьянского округа. К тому времени в Нижнем Тагиле должен быть построен мусоросортировочный комплекс в районе Кушвинского мусорного полигона. Пока что в транспортной схеме указаны полигоны в Ленинском районе по Кушвинскому тракту и в Дзержинском районе. В дальнейшем их и полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов в Черноисточинске планируется закрыть и рекультивировать.