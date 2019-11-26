Шипулин во время приема граждан в Екатеринбурге сообщил о невозможности помочь им

Первый прием граждан Шипулин привел в 350 километрах от избирательного округа. На встречу с депутатом пришли четыре человека. Руководитель отделения «Двуглавый Орел» Андрей Никонов из Алапаевска попросил провести ремонт 15 километров автодороги, активист Кирилл Денисов из Лесного рассказал о 150 обманутых туристах, тренер спортивной школы из Сысерти пожаловался на низкие зарплаты, а руководитель мастерской из Каменска-Уральского Вера Леонтьева сообщила о нехватке средств на реставрацию экспонатов.

Шипулин заметил, что часто у него просят оказать именно материальную помощь.

В массе своей люди просят о материальной помощи. Естественно, я не всегда могу помочь, взять и достать деньги из своего кармана, говорит народный избранник.