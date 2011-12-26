Битва за депутатские портфели уже началась

Всему виной, как выяснилось, итоги состоявшейся 22 декабря в большомзале бывшего дома политпросвещения процедуры праймериз и некоторыхрекомендаций комиссии по партстроительству местного отделения партии. Научастие в праймериз заявку подали 46 человек, среди которых: почти вседепутаты нынешнего созыва гордумы, молодогвардейцы «ЕР» и представителиобщероссийского народного фронта. Плюс три только что избранных депутатаоблДумы (А. Кушнарев, В. Погудин и В. Рощупкин) и один экс-депутатгубернского заксобрания (А.Чеканов), но ни один из них перед партийнымивыборщиками так и не появился. 38 фактических участниковобщественно-политического форума получили для выступления по 3 минуты.

Депутат гордумы Виктория Гусева высказала пожелание, чтобы в новомсоставе представительного органа власти Нижнего Тагила было большеженщин. По-своему запомнились залу и выступления ее коллег. КонстантинШведов акцентировал внимание на коммунальных проблемах города, которыхгод от года меньше не становится. Олег Цветков пообещал тагильчанамсократить численность чиновников – соединить отдел по делам молодежи иотдел физкультуры и спорта в одно структурное целое. А Вячеслав Горячкини вовсе выступил миротворцем, призвав исключить возможность какой-либоконфронтации между представителями крупнейших промышленных гигантовгорода на весенних выборах.

Тем не менее полемики даже в ходе праймериз избежать не удалось. Так,ставший уже достаточно известным после своего обещания Владимиру Путину,приехать со товарищи в Москву для противодействия протестныммитингам, уралвагонзаводец Игорь Холманских заявил, что будетбаллотироваться в гордуму и представлять там интересы коллектива УВЗ. Апрофлидер НТМК Владимир Радаев уверен в обратном – местные народныеизбранники должны защищать интересы всех горожан без ведомственной ихпринадлежности.

В итоге наибольшее количество голосов в свою поддержку набрали все-такидействующие депутаты: В. Антонов («Уралхимпласт»), А. Маслов («ГораБелая»), Н. Беркутов (НТМК) и В. Горячкин (завод металлоконструкций).Спикеру гордумы Г. Упорову досталось шестое место в рейтинге, сразупосле профлидера В. Радаева.

Как стало известно уже на следующий день, у процедуры праймериздействительно рекомендательный характер. По итогам работы состоявшегося впятницу заседания комиссии местного политсовета по партстроительствурешено рекомендовать для утверждения несколько иной список кандидатов вдепутаты гордумы от партии «Единая Россия». По новым правиламтагильчане, уточним, будут выбирать 13 депутатов по одномандатнымокругам и еще 14 – по партспискам. По предварительной раскладке, вДзержинском районе, например, будет 4 «одномандатных» депутата. Срединих – только один представитель УВЗ (Андрей Галахов).

В общем списке 13-ти кандидатов места для пока еще действующего спикеранет. Впрочем, утверждают тагильские политологи, снижение рейтингаГеннадия Упорова началось еще два года назад и даже были попытки группыдепутатов сместить спикера с занимаемого кресла. В партийный список онеще имеет шансы попасть, если, конечно, получит поддержку от товарищейпо партии.

Зато фактически уже заручился поддержкой «ЕР» как представитель ОНФ,беспартийный депутат, профлидер тагильских горняков Владимир Щетников.Он будет баллотироваться по укрупненному одномандатному округу. И поканеизвестно, сохранит ли свои позиции единственный педагог в гордумеНижнего Тагила Алексей Казаринов.

Завершается формирование партсписка и в местном отделении КПРФ. Поимеющейся информации, тагильские коммунисты назовут своих выдвиженцевсразу после Нового года. Пока в представительном органе власти НижнегоТагила только один депутат от КПРФ – рабочий НТМК Владимир Желиба.

Намерены тагильские коммунисты принять активное участие и в предстоящихвыборах депутатов Горноуральской окружной думы. Там борьба задепутатские портфели обещает быть не менее интересной. В суверенномПригороде, соседствующим с Нижним Тагилом, глава района – председательдумы единоросс Александр Семячков, бывший помощник депутата Госдумы В.Язева, недавно заявил, что больше не намерен претендовать напереизбрание.