В субботу в Москве прошел очередной митинг против фальсификаций на выборах

Акция прошла мирно, без происшествий, никто не задержан, сообщает ГУ МВД по столице. Сообщается, что полиции пришлось вмешаться только один раз по просьбе руководителей митинга, когда члены националистических организаций попытались прорваться на сцену.

Организаторы митинга заявили, что на проспекте Сахарова собралось 120 тыс.человек. «Конечно, 120 000, как говорят организаторы, не было... Я думаюбыло столько же, как и на Болотной — 50-70 тыс.», — написал блоггер Илья Варламов в Твиттере.

У многихиз пришедших на митинг к одежде были прикреплены белые ленты, а в руках —плакаты с лозунгами «За честные выборы!», «Чурова в отставку!». Встречались плакаты и с более замысловатым содержанием «Владимир Владимирович, я здесь не за деньги. Я васбесплатно не люблю».

Участники митинга на Сахарова утвердилирезолюцию. В ней они требуют отставки главы ЦИК Владимира Чурова и проведенияновых выборов. В документе также содержится призыв расследовать всефакты нарушений в ходе парламентской кампании и «не отдать Владимиру Путину ни одного голоса на выборах 4 марта 2012 года».

На митинге выступали неожиданные ораторы — бывший министрфинансов Алексей Кудрин и телеведущая Ксения Собчак. Выступавшихвстречали неоднозначно.

Выступление Кудрина сопровождалосьнепрерывным свистом из первых рядов. «Кудрину свистели, пока тотне сказал, что он за досрочные выборы», — пишет в Твиттере @Vorobievaya.

КсениюСобчак на митинге тоже освистали. После выступления телеведущая написалав Твиттере: «Хочу чтобы были свободные выборы и чтобы появилась партия,которой я могла бы доверять. Надо уже формулировать «за», а не только«против».

На митинге выступили также писатели Борис Акунин, ДмитрийБыков, Виктор Шендерович, политики Борис Немцов, Гарри Каспаров,Владимир Рыжков, Илья Яшин, блогер Алексей Навальный; были показанывидеобращения журналиста Леонида Парфёнова, координатора «Левого фронта»Сергея Удальцова.

В завершение митинга организаторы заявили, что подобные акции повторятся, следующая намечена на конец января.