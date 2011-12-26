Заместителем мэра Нижнего Тагила по социальным вопросам назначен Валерий Суров

Сколько кандидатов претендовали на вакансию, в пресс-службе муниципалитета рассказать затруднились. Как отметил руководитель информационно-аналитического отдела городской администрации Геннадий Колбин, в минувшую пятницу список кандидатур рассмотрела мэр Валентина Исаева.

И назначила на должность своего зама по соцвопросам Валерия Сурова. Ранее он возглавлял управление социальных программ и семейной политики. А с 1 декабря занимал должность руководителя аппарата администрации города.

С 23 декабря Валерий Суров приступил к работе в новой должности.