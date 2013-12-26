Много партий – много забот: есть ли в Нижнем Тагиле явная оппозиция?

Политическая партия, специально организованная группа граждан, сформулировавшая общие цели и идеи, должна иметь своего лидера. На примере российской действительности эти лидеры узнаваемы и неразрывны со своими партиями – Жириновский, Зюганов, Миронов, Медведев/Путин. Но не будем отдаляться от нашего города, взглянем на политическую ситуацию в нашем муниципалитете.

В Нижнем Тагиле, например, городская Дума шестого созыва, которая была избрана в марте 2012 года, состоит из 14 депутатов, избирающихся по партийным спискам, и из 13 – от одномандатных округов. Здесь политическое разнообразие представлено четырьмя партиями: Единая Россия, Справедливая Россия, КПФР и ЛДПР. Наибольшее количество представителей имеет партия «Единая Россия», а именно «Нижнетагильское местное отделение партии «Единая Россия». Кстати, сам председатель думы – Александр Маслов – является также приверженцем данной партии.

Особенно ярко проявляется взаимодействие или, можно сказать, конкуренция партий при выборах. Все помнят ноябрь 2012 года, когда к власти пришел Сергей Константинович Носов. Тогда, кстати, справедливороссы поступили неожиданно: кандидатуру Носова они одобрили, назвав потенциального мэра сильной политической фигурой и грамотным управленцем, однако сами от выдвижения своего кандидата не отказались.

А Сергей Константинович тогда заставил всех изрядно понервничать тем: долгое время заинтересованной общественности не было известно, кто же будет выступать на выборах от «Единой России». На тот момент оппозиционные партии также скрывали «поиски» своего кандидата (например, КПРФ). А ЛДПР вообще заявили, что озвучат своего кандидата только тогда, когда ЕР назовет своего. Сроки праймериз переносились, что также беспокоило и нервировало всех остальных. Основной причиной этого была как раз затяжная активность ЕР.

Победа Сергея Носова была предсказуема. Многие партийцы переживали, что эта монополия сгубит хорошего руководителя. И напомним, более-менее самостоятельным кандидатом, словам экспертов, выступал Владимир Гаев – от ЛДПР.

Были и темная история, связанная с партией КПФР. Так, ее член, житель Нижнего Тагила Илья Алханишвили считал нелегитимным участие в выборах главы города своего партийного коллеги Алексея Кубасова и не исключал, что именно по этой причине итоги голосования 14 октября могли признать недействительными. Тагильчанин, который сам хотел стать претендентом на мэрское кресло, тогда отправил несколько жалоб председателю КПРФ Геннадию Зюганову, секретарю обкома партии Дмитрию Шадрину и руководству областной прокуратуры, но на тот момент не получил ни одного официального ответа. Тогда он заявил:

Бывший депутат гордумы Желиба во всеуслышание заявил: те люди, которые ему обещали деньги на выборы, отказали и объяснили, что он не выиграет эти выборы, так как на должность главы города претендует кандидат от «Единой России» С.К.Носов. Желиба предложил вообще не выставлять кандидата от КПРФ. Я остался единственной кандидатурой, которую ранее одобрил к рассмотрению пленум КПРФ.

Еще один конфликт накануне выборов возник у Носова с партией «Регионы России». Напомним, Сергей Носов сказал, что не имеет отношения к создаваемой всероссийской партии «Регионы России», ранее намеревавшейся принять его в свои ряды и предоставить одну из руководящих должностей. По словам политика, он не знаком ни с партией, ни с ее руководителями. Заявления чиновника о непричастности к деятельности политического объединения возмутили его членов.

Можно сказать, что Сергей Носов в нашем городе не имеет оппозиции, по крайней мере, явной. Показательно и то, что в своё время он победил на выборах с огромным отрывом – более 90%. Такой напор харизматичного политика и грамотного управленца, очевидно, оправдал себя. Кстати, не было организованно ни одного пикета против нынешнего мэра, ни одного митинга. А опрос TagilCity.ru, проведенный в социальной сети в очередной раз доказал, что Сергей Константинович не подвел жителей города. Всего за час на вопрос «Оправдал ли мэр ваши ожидания?» - 92% (как и на выборах 2012 года) ответили - «Да!».