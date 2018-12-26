Владимир Юрченко назначен врио замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству

Замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик ушел на больничный. Полномочия временно исполняющего обязанности замглавы возложены на начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко.

1 Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева? Фото 15 октября стало известно имя нового главы Нижнего Тагила, им по решению депутатов гордумы назначен Владислав Пинаев.

Отвечая на вопрос TagilCity.ru, кто сейчас будет вести дела в управлении городским хозяйством, Владимир Юрченко дал понять, что кресло и.о. начальника свободно. То есть ни Михаил Сёмин, ни Игорь Комаров официально статус преемника не получили.

Кто был (начальником в управлении ГХ), тот и будет – я. Также всё без изменений, отметил Юрченко.