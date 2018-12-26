Владимир Юрченко назначен врио замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству
Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству вместо Вадима Кулика, ушедшего на больничный.
Замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик ушел на больничный. Полномочия временно исполняющего обязанности замглавы возложены на начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко.
Отвечая на вопрос TagilCity.ru, кто сейчас будет вести дела в управлении городским хозяйством, Владимир Юрченко дал понять, что кресло и.о. начальника свободно. То есть ни Михаил Сёмин, ни Игорь Комаров официально статус преемника не получили.
Кто был (начальником в управлении ГХ), тот и будет – я. Также всё без изменений, отметил Юрченко.
Напомним, ранее редакция TagilCity.ru писала о том, что Владимир Юрченко является основным претендентом на повышение с момента вступления Владислава Пинаева в должность мэра Нижнего Тагила.
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