Свердловская и Челябинская области признаны наиболее «тревожными»
Сегодня, 09:38ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Челябинской и Свердловской областей в 2019 году испытывали более высокий уровень тревоги касательно политической ситуации в стране, чем жители других регионов России, сообщается в исследовании Компании развития общественных связей.
Наиболее жителей Среднего Урала беспокоила вероятность начала войны с Украиной. Также свердловчане переживали из-за «произвола силовиков», дефицита лекарств, санкций и изоляции интернета.
Наименее беспокойными оказались жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей