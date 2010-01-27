В УрФО готовятся принять Медведева, Путина и Сечина

В Сургуте начата подготовка к февральскому визиту президента Дмитрия Медведева, а в марте в Тюмени ждут премьера Владимира Путина. Стоит прибавить к этому также слухи о скором приезде в Нижний Тагил зампредседателя российского кабмина Игоря Сечина. Программы поездок практически всех троих, как это водится, – тайны за семью печатями. Тем не менее, нашему агентству удалось узнать кое-какие подробности этих визитов. О том, неформальной столицей какого любимого проекта Кремля может стать Тюмень после приезда Путина и почему Медведев собрался именно в Сургут – читайте в материале «URA.Ru».

В половине регионов УрФО все находятся в предвкушении больших гостей. Сегодня местная пресса в Югре сообщила со ссылкой на источники в службах безопасности нескольких нефтегазовых компаний о том, что уже в феврале в Сургут прибудет делегация федеральных чиновников во главе с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

По неофициальным данным, руководителя страны будет интересовать состояние и развитие топливно-энергетического комплекса в главном нефтедобывающем регионе России. А некоторые наблюдатели считают, что эта поездка станет завершающей в консультациях о переназначении губернатора Югры Александра Филипенко, у которого заканчиваются в конце февраля полномочия, на новый срок.

О визите Игоря Сечина в Нижний Тагил пока известно еще меньше. На уровне слухов говорится о том, что его ждут на заводе «Евраз-Холдинга» – НТМК.

О программе поездки в Тюмень Владимира Путина известно несколько больше. В общем-то, в каждом из трех случаев стоит сделать оговорку – если визит состоится. Известно, что мероприятия подобного уровня могут планироваться месяцами, а потом – снова окажутся перенесенными на кварталы, а то и полугодия. К тому же пока ни в одном из трех регионов какие-либо комментарии, даже неофициального уровня, от чиновников получить нельзя.

Тем не менее, известно, что о приезде премьера в администрации Тюмени заговорили еще в ноябре. Речь шла о планах тюменцев организовать демонстрационную площадку «последних мировых и российских достижений» в области энергосбережения. Тема, как известно, беспроигрышная для того, чтобы получить почетного гостя, и весьма злободневная, чтобы попасть в топы новостных сюжетов федеральных каналов.

Есть еще один нюанс, если верить слухам – к приезду Владимира Владимировича могут также приурочить открытие в Тюмени нового спортивного комплекса «Центр Дзюдо».

Известно, что уже существует документ под названием «Конкурсная документация открытого конкурса на размещение муниципального заказа на оказание услуг, связанных с предпринимательской деятельностью». Он касается проведения 25-28 марта международной выставки-форума «Энергоэффективный город», уже утвержден управлением муниципальных закупок администрации Тюмени и согласован в департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Цена муниципального контракта – 40 млн. рублей и включает стоимость всех расходов, связанных с оказанием услуг, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Количество участников форума весьма представительно – 500 человек. То есть на каждого – по 80 тыс. рублей.

В целях форума перечислены: содействие повсеместному внедрению энергоэффективных технологий, содействие привлечению инвестиций для реализации инновационных проектов в сфере энергоэффективности в регионах и муниципалитетах РФ.